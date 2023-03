Les dark stores sont bien des entrepôts, tranche enfin le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat se fend d’un communiqué pour l’occasion. Il annonce ainsi avoir jugé, ce jeudi 23 mars, « que les « dark stores » sont des « entrepôts » au sens du Code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme [PLU] parisien. C’est pourquoi les sociétés Frichti et Gorillas Technologies auraient dû déposer une déclaration auprès de la mairie de Paris pour utiliser comme « dark stores » des locaux qui étaient à l’origine des commerces traditionnels et la Ville de Paris pouvait s’opposer à cette transformation. »

Destination et sous-destinations du PLU

La messe est ainsi dite. Cette décision met fin à une controverse opposant les opérateurs du secteur à un certain nombre de collectivités, au premier rang desquelles la Ville de Paris. Pour mémoire, en août 2022, un projet d'arrêté visant à toiletter les destinations et sous-destinations des PLU, qui permettent aux élus de cartographier et d’encadrer les usages dans leurs PLU, avait mis le feu aux poudres. Il prévoyait notamment de créer une sous-destination « commerce de détail », avec une définition étendue qui aurait permis aux dark stores de s'implanter dans des emplacements des PLU réservés aux commerces à condition de disposer d’un point de retrait. Après concertation, les ministres Olivier Klein (Ville et Logement) et Olivia Grégoire (Commerce notamment) avaient promis de revoir la copie afin que les dark stores, qu’ils comprennent ou non un point de retrait, soient toujours considérés comme des entrepôts. Depuis, l’arrêté n’a toujours pas été pris, et le débat, profitant du flou juridique, a rebondi dans les prétoires.

Ainsi en octobre, le tribunal administratif de Paris avait suspendu des arrêtés de mise en demeure adressés par la Ville à deux exploitants de dark stores, Frichti et Gorillas. La municipalité leur reprochait de ne pas avoir procédé au changement de destination des locaux commerciaux occupés en « entrepôts » - une destination que le PLU parisien ne permet que de façon très restrictive. Mais le tribunal a qualifié ces dark stores non pas d’ « entrepôts » mais d’ « espaces de logistique urbaine ». Une décision que le Conseil d’Etat vient donc de censurer, donnant raison à la Capitale.

Demande de changement de destination obligatoire

L’arrêt du 23 mars relève que les locaux litigieux, initialement utilisés par des commerces, « sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette. Ils ne constituent plus, pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme, […] des locaux « destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle » et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions. » Les société visées auraient donc dû déclarer le changement de destination, et la Ville « était en droit de s’y opposer dès lors que le PLU parisien interdit la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue ».

CE, 23 mars 2023, n° 468360