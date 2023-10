Les cyberattaques dans le secteur de l'immobilier

Alors que le marché immobilier est déjà un important souscripteur d'assurances, les fonds d'investissement immobilier, les propriétaires d'immeubles commerciaux et les gestionnaires immobiliers doivent maintenant intégrer dans leur budget le financement de l'assurance cyber et des outils de lutte anticyber.

Les cyberattaques sont en effet de plus en plus fréquentes et entraînent des conséquences négatives importantes sur les entreprises (compromission de données, rançonnement, interruption d'activités, etc.).

Elles sont la source de risques financiers majeurs et peuvent affecter la continuité de l'exploitation ainsi que la réputation de l'entreprise. Ces cyberattaques affectent tous les secteurs de l'économie et particulièrement celui de l'industrie immobilière.