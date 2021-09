Les contours inattendus du label RE 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée RE2020 Supprimer Immobilier Supprimer Label Supprimer France Supprimer Valider Valider

La concertation est en cours, mais des tendances se dessinent…

Alors que deux arrêtés ont été publiés au cœur de l’été pour rendre la Réglementation environnementale 2020 (RE 2020) applicable au logement, les regards se tournent à présent vers les acteurs de la préfiguration du label.

« Je ne suis chargé que d’un processus de concertation », rappelle Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, qui a été missionné par le gouvernement pour réaliser cette mission. Le Plan Bâtiment Durable a reçu une trentaine de contributions de professionnels en mai dernier. « Mon rôle consiste à faire la navette entre les filières du bâtiment, les associations qui distribuent les labels du bâtiment, l’administration et les cabinets des deux ministères concernés. La concertation se poursuit, et nous prendrons en compte l’avis de tout le monde », poursuit-il, résumant son rôle à celui d’un ensemblier et laissant ensuite à l’administration le soin de créer ce label.

