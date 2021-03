Les communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Saint-Prix vont chacune accueillir une nouvelle résidence en 2022 et en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Garantie de livraison Supprimer Valider Valider

Deux résidences, dont une à Saint-Leu-la-Forêt et une autre à Saint-Prix, sont en cours de construction.

Erigere (groupe Action Logement) et Les Maisons de Marianne (concepteurs d’habitat solidaire) se lancent dans la construction de deux résidences : une à Saint-Leu-la-Forêt et l’autre à Saint-Prix (Val-d’Oise). L’édification de ces infrastructures a pour but de répondre aux besoins en autonomie et en sécurité des seniors.

La résidence de Saint-Leu-la-Forêt, située à l’angle de la rue Cognacq Jay et du boulevard Brémond, sera dotée de 90 logements, dont 27 financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), 37 par le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 26 par le Prêt Locatif Social (PLS). Elle s’élèvera sur quatre étages. La livraison de ce nouveau bâtiment est attendue en avril 2022. Pour rappel, Nexity et Vinci sont les promoteurs de cette opération. La future résidence sera, dans son intégralité, la propriété du groupe Erigere.

La résidence de Saint-Prix, au 19 rue de Montmorency (Val-d’Oise), sera quant à elle dotée de 95 logements (33 PLAI, 37 PLUS et 25 PLS). Elle s’étendra sur un bâtiment linéaire avec trois cages d’escalier, construit en briquettes et en pierres de taille. Sa livraison est prévue pour avril 2023. Nexity et Kaufman & Broad sont copromoteurs de ce projet. Comme celle de Saint-Leu-la-Forêt, Erigere est aussi le propriétaire de cette nouvelle résidence. Un espace commun d’environ 90 m², prolongé par une terrasse privative, sera par ailleurs géré par Les Maisons de Marianne.