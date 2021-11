Les Clés d’Or 2021 couronnent les majorettes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Entreprises Supprimer Léon Grosse Supprimer GA Smart Building Supprimer Demathieu Bard Supprimer EGF-BTP Supprimer Clés d'or Supprimer Entreprise générale Supprimer Bouygues Construction Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Toulouse Supprimer Nantes Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Organisé par EGF.BTP, le concours des Clés d’or a choisi de distinguer des opérations réalisées par Léon Grosse, GA Smart Building et Demathieu Bard.

Un centre sportif, des bureaux rénovés et une gare recomposée. Comme tous les deux ans, le jury national du concours Clés d’Or 2021, organisé par le syndicat des entreprises générales de France EGF.BTP, a récompensé des ouvrages complexes réalisés avec succès.

Comme à chaque édition, les opérations primées cette année illustrent comment l’entreprise générale a pu faire valoir ses atouts d’ingénierie poussée, d’organisation de chantier ou de propositions d’améliorations.

Mais, en 2021, une fois n’est pas coutume, ni Vinci, ni Bouygues et ni Eiffage ne figure sur le podium.



Clé d'or : Léon Grosse à Rueil-Malmaison

La Clé d’Or 2021 revient en effet au centre sportif Alain Mimoun, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), réalisé en conception-construction par Léon Grosse. Cet équipement comprend un gymnase de 7 600 m², un plateau sportif en toiture de 6 500 m² et un centre aquatique de 6 400 m². Son envergure doit marquer l’émergence de l’écoquartier de l’Arsenal, qui accueillera prochainement une station de la future ligne 15 du métro du Grand Paris Express.

Cet ouvrage conçu par l’agence Rudy Ricciotti se veut riche d’innovations avec ses poutres en béton précontraintes, un bassin avec fond mobile et détection des noyades ou encore la première piste d’athlétisme sur toit d’Europe. Le bâtiment bénéficie de la certification HQE niveau exceptionnel.

Fiche technique

Maître d’ouvrage : Ville de Rueil-Malmaison

Entreprise générale : Léon Grosse

Maître d’oeuvre : Rudy Ricciotti Architecte et Agence Coste architecture (architectes); Egi et Etamine (BET) ; Cram (mainteneur)

Montant de l’opération : 38 M€ de travaux, 52 M€ pour le Crem

Date de livraison : Janvier 2021

Clé d'argent : GA Smart Building à Toulouse

Acteur innovant de la construction, GA Smart Building se voit pour sa part récompensé d’une Clé d’argent pour la réhabilitation lourde du siège de la caisse régionale du Crédit agricole de Haute-Garonne.

Situé place Jeanne d’Arc, en plein cœur de Toulouse, dans un environnement urbain très contraint, ce chantier a nécessité l’installation d’une grue à tour dans le patio du bâtiment et la mobilisation d’un espace de stockage provisoire en-dehors de la ville. Les six mois de curage et de désamiantage ont précédé les travaux de gros œuvre concernant en particulier les planchers.

Composée de 800 blocs assemblés hors-site dans une filiale de GA, la façade « ventilée » marque la nouvelle identité visuelle du bâtiment.

Fiche technique

Maître d’ouvrage : Caisse Régionale du Crédit Agricole Toulouse 31

Entreprise générale : GA smart Building

Maître d’oeuvre : ppa.architectures (mandataire), ABC architecture et Scalene Architectes ; Execo (économie de la construction, OPC) ; Soconer (fluides) ; Barbanel (électricité) ; Terrell (structure) ; ID ingénierie (façades) ; Gamba Acoustique (acoustique) ; A+B (design).

Montant de l’opération : 31,7 M€,

Date de livraison : fin octobre 2019

Clé de bronze : Demathieu Bard à Nantes

Sur la troisième marche du podium, le pôle d’échanges multimodal de Nantes (Loire-Atlantique) est la réalisation qui met le plus en œuvre les techniques de génie civil. Pour transformer la gare, la maîtrise d’ouvrage a opté pour la conception réalisation. Le groupement lauréat est composé de Demathieu Bard et, encore une fois, de Rudy Ricciotti, associé à l’agence nantaise Forma 6.

Si les deux bâtiments voyageurs ont été réhabilités, c’est la création la mezzanine, suspendue douze mètres au-dessus des voies qui constitue le tour de force de cette opération. 18 piles en béton armé blanc autoplaçant de 10 m de hauteur supportent un tablier de 160 m de long et 25 m de large. Cette réalisation a bien évidemment été réalisée dans le contexte compliqué d’une gare en exploitation accueillant trains et voyageurs.

Fiche pratique Maîtrise d’ouvrage : SNCF Gares et Connexions

Entreprise générale : Demathieu Bard Construction

Maîtrise d’œuvre : Rudy Ricciotti Architecte (mandataire) ; Forma6 (architectes associés) ; Lamoureux & Ricciotti et Berim (BET structures et fluides)

Montant de l’opération 132 M€

Date d’ouverture : novembre 2020



Prix spécial : Bouygues à Paris

A chantier hors normes, distinction à part. Même si les majors ne sont pas parvenus à se hisser sur le podium, la rénovation de la Bourse de Commerce pour la Collection Pinault, réalisée par Bouygues construction, a été saluée d’un prix spécial du jury. Un chantier à la fois ambitieux et complexe, sur un bâtiment historique situé au cœur de Paris.