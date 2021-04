« Les cahiers Popsu montrent la diversité et l’homogénéité du fait métropolitain français », Hélène Peskine, secrétaire permanente du Puca

Trois petits livres en format poche ont lancé « les cahiers popsu » au premier trimestre 2021. D’autres suivront, pour accompagner le programme Métropoles de la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu), animée par le Plan urbanisme, construction et architecture (Puca). Elaborée en partenariat entre cette structure du ministère de la Transition écologique et les éditions Flammarion, la collection lance une nouvelle manière de diffuser la recherche urbaine vers le grand public, à un prix abordable.