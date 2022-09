Les bureaux sont à la traîne sur la GTB, estime le PDG de Schneider Electric

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer Photovoltaïque Supprimer GTB Supprimer France Supprimer Economies d'énergie Supprimer Schneider Supprimer Valider Valider

En France, « seuls 6% des bâtiments » tertiaires sont équipés de systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB), assure Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric. Avec les toits des maisons, le résidentiel affiche aussi une belle marge de progression pour sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays, ajoute-t-il.

Comment régler le problème des heures de pointes de consommation, qui font craindre des coupures cet hiver ? Il « faut être capable de s'organiser de façon collective », assure le PDG du groupe Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, dans un entretien à l’AFP le 2 septembre, journée marquée par un Conseil de défense sur l'approvisionnement énergétique du pays.

Par exemple, des baisses volontaires de consommation chez les uns doivent pouvoir permettre à d'autres de continuer à utiliser l'électricité.

En avril, le groupe d'équipements électriques a testé, dans une de ses usines, un « effacement » : le site a arrêté le chauffage et les charges de ses voitures pendant deux heures. « Nous avions été avertis trois jours avant par la météo de l'énergie, le système Ecowatt (géré par RTE, le réseau du transport électrique en France, NDLR). Ce jour-là, nous avons lancé le chauffage à 8h au lieu de 6h : on a économisé 850 kWh », raconte le dirigeant.

Débat énergétique et décret BACS

« Il faut savoir s'organiser, et c'était simple à faire car nous sommes équipés de systèmes de gestion technique du bâtiment », poursuit-il. La GTB est une spécialité du groupe français, qui compte sur le débat énergétique en cours pour accélérer ses ventes.

Le groupe peut également s'appuyer sur le décret BACS (Building Automation & Control Systems), qui prévoit d’équiper les immeubles tertiaires de GTB d’ici le 1er janvier 2025. Pour les bâtiments neufs, l’obligation s'impose pour les permis de construire déposés depuis 21 juillet 2021.

« La France est un pays très tertiaire et a énormément de bureaux », relève Jean-Pascal Tricoire, en regrettant que « seuls 6% des bâtiments » soient équipés de tels systèmes. Selon lui, en moyenne, « un bâtiment de bureaux consomme environ 300 kWh par mètre carré et par an, alors qu'il n'en consomme plus que 180 » avec une GTB.

Le toit, potentiel sous-exploité des maisons

Pour l'habitat, prenant l'exemple de l'Australie ou de la Californie, il estime qu'à terme, « une maison normale » sera « très largement auto-alimentée » en électricité, « de quoi effacer beaucoup de crêtes et de quoi participer à la résolution » des problèmes d'approvisionnement comme de climat, juge-t-il.

« Tout toit de maison devrait avoir une composante de production, si on se projette à cinq ou dix ans », insiste-t-il. « Et on devrait tous savoir ce qui se passe au niveau énergétique chez nous directement sur notre portable : par exemple, si le congélateur est débranché il faut que je le sache, que je sache combien consomme ma voiture, et combien ça me coûte », ajoute-t-il. Selon lui, les consommateurs connectés et informés de leur consommation en temps réel la font baisser de facto.

