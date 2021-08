Les bonnes pratiques pour freiner l’artificialisation

Loi Climat et Résilience

Le ministère de la Transition écologique a publié courant juillet un guide pratique pour un aménagement et une planification moins gourmands en espaces naturels et agricoles. Réalisé en parallèle de la loi Climat et résilience qui vient d’être promulguée, ce document qui « n’a pas vocation à accompagner ce texte de loi », se veut un retour d’expériences innovantes identifiées sur les territoires.