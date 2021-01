Les belles ambitions de NGE Immobilier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer NGE Supprimer Antoine Metzger Supprimer France Supprimer NGE Immobilier Supprimer Valider Valider

La filiale dédiée à l’immobilier de l’entreprise du BTP NGE a dans son "pipe" trois programmes immobiliers représentant 100 M€ de chiffre d’affaires. D’ici 5 ans, NGE Immobilier souhaite développer une trentaine de projets de cet acabit.

NGE Immobilier passe la seconde. Cette filiale, qui a germé il y a deux ans dans l’esprit des patrons de l’entreprise de BTP et qui compte une dizaine de collaborateurs, se targue d’avoir dans son "pipe" trois projets, représentant 100 M€ de chiffre d’affaires.

« Nous ne sommes pas sur un développement quantitatif, plutôt qualitatif car nous faisons du sur-mesure, mais dans les cinq prochaines années, nous aimerions disposer d’une trentaine de projets de cet acabit», ambitionne David Taglioni, directeur général de NGE Immobilier, qui travaille au développement de logements dotés d'une pièce en plus, pour répondre aux enjeux du télétravail, au sein même des habitations, ou mis à disposition dans les copropriétés.

Dans le détail, le permis de construire de Cyber Place, un programme tertiaire de 7 600 m² dédié à l’écosystème du digital à Cesson-Sévigné près de Rennes, est purgé. La livraison est envisagée à l’automne 2022. Autre projet présenté : Cours Liberté à Brignolles (83), propose 128 appartements pour une résidence seniors, 175 logements en accession et un cinéma, et ambitionne de redynamiser le centre de la troisième ville du Var. Enfin, le permis de construire du Centre d’innovation des rugbys à Pantin (93), devrait être déposé à l’été 2021 afin d’aménager les quatre terrains et de bâtir le campus qui compose ce projet sportif.

