Les bailleurs sociaux au pied du mur

Loi Climat et Résilience

La loi Climat et résilience interdit la mise en location des passoires énergétiques. La fenêtre de tir pour agir se refermera entre 2025 et 2034 pour les logements classés G, F et E. Près de 1,8 million de HLM sont à rénover, moyennant 100 Mds € d'investissement.