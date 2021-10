Les avantages d'un investissement immobilier en loi Pinel

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer Nexity Supprimer Valider Valider

Le dispositif Pinel a été instauré en 2014 pour encourager la construction de logements neufs dans les communes à forte demande locative. Il favorise ainsi l'investissement dans la pierre et rend l'offre de biens immobiliers accessible au plus grand nombre. Voici les bonnes raisons de se lancer !

Profiter de la qualité de l'immobilier neuf

Pour bénéficier de la loi Pinel, vous devez acheter un logement neuf : un achat qui offre une sécurité optimale tant les atouts du neuf sont nombreux. En effet, le logement doit respecter la réglementation thermique RT 2012 et le label Bâtiment Basse Consommation. Bien exposé et parfaitement isolé, il permet de réduire la consommation énergétique, d'autant plus que les équipements sont moins énergivores. Par ailleurs, les travaux de rénovation sont inexistants. En cas de réparation, la garantie décennale prend en charge les éventuels frais pendant dix ans.

Une réduction d'impôt attractive

La loi Pinel est avant tout un dispositif de défiscalisation immobilière. Ainsi, elle offre une réduction d'impôt pouvant atteindre la somme de 63 000 euros. Pour y prétendre, vous devez vous engager à louer votre logement pendant une période définie. En le louant 6 ans, le montant de l'imposition est réduit de 12 % du prix du bien, dans la limite de 36 000 euros. Pendant 9 ans, l'avantage fiscal atteint 18 %, sans pouvoir dépasser un plafond de 54 000 euros, et s'élève à 21 % dans le cadre d'une location de 12 ans. Notez que dès 2023, le dispositif sera progressivement revu à la baisse, avec un taux de réduction de 10,5 % pour une location de 6 ans, 15 % pour 9 ans et 17,5 % pour 12 ans. En 2024, il sera respectivement de 9 %, 12 % et 14 %.

Devenir propriétaire sans apport

Investir dans un bien neuf nécessite généralement la souscription d'un crédit immobilier et souvent, les banques exigent un apport personnel en guise de garantie sur le bien. Avec la loi Pinel, il n'en est rien puisqu'elles comptent sur la réduction d'impôt et les revenus locatifs réguliers pour rembourser la majeure partie du prêt. De plus, vous n'avez pas à supporter les intérêts d'emprunt, qui sont déductibles des loyers perçus.

Se constituer un patrimoine et préparer sa retraite simplement

Déduction fiscale, faible taux d'emprunt, frais de notaire réduits, revenus locatifs stables sont autant d'avantages financiers contribuant à couvrir le coût de l'investissement. Dans ce contexte, le placement génère des rentrées d'argent supérieures à l'effort d'épargne. Aussi, au terme de la période d'engagement, vous disposez de votre bien comme bon vous semble. Vous pouvez donc en faire votre résidence principale ou secondaire, ou encore continuer à le louer afin de pérenniser vos revenus. À ce moment, vous êtes libre de fixer votre loyer sans contrainte de plafond. Pourquoi ne pas le revendre ? Les immeubles concernés par le dispositif étant localisés dans des zones prisées, vous êtes sûr de bénéficier d'une belle plus-value. Dans tous les cas, vous augmentez votre patrimoine et obtenez un capital conséquent pour maintenir un niveau de vie confortable à la retraite.

Protéger sa famille

Dans un souci de renforcer la solidarité entre les générations, la loi Pinel vous autorise à louer votre bien à vos parents ou vos enfants. L'objectif est d'éviter les situations précaires, les jeunes et les personnes âgées rencontrant parfois des difficultés pour se loger. En plus, lors de l'acquisition du logement, vous contractez un crédit assorti d'une assurance-emprunteur. En cas de décès, vos proches ne subiront aucune dette, et hériteront au contraire d'un bien immobilier intégralement payé, puisque le reste du prêt est pris en charge par l'assurance.

Aujourd'hui, la pierre demeure une valeur sûre en matière d'épargne. Le risque est en effet mesuré et le rendement assuré par les loyers. Ceci est d'autant plus vrai avec la loi Pinel, qui cible les agglomérations où l'offre est plus faible que la demande. Malgré tous ces avantages, vous hésitez toujours à vous lancer ? Gardez à l'esprit que la mise en location est facilitée grâce au principe du plafonnement, garantissant un loyer attrayant auprès des locataires. Vous devriez donc constater un retour sur investissement plus rapide qu'escompté !

