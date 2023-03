Les autoroutes Vinci s'équipent en bornes de recharge pour véhicules électriques

Des bornes de recharge ultra-rapides pour véhicules électriques vont être installées, avant les chassés-croisés estivaux, sur les autoroutes A7 au nord de Valence (aire Latitude 45), A62, entre Agen et Toulouse (aire de Garonne), et A61, sur les aires de Carcassonne Arzens, gérées par Vinci, ont annoncé lundi 6 mars le groupe de BTP et l'exploitant français de bornes de recharge pour voitures Electra qui va équiper sept stations.

L'exploitant hollandais Allego a également annoncé courant février qu'il avait remporté un appel d'offres pour quatre aires, sur l'A83 en Vendée (Brouzils et Chavagnes), sur l'A10 dans les Deux-Sèvres (Rouillé Pamproux) et Toulouse Sud Nord sur l'A61.

Electra et Allego rejoignent chez Vinci leurs concurrents dans le secteur de la recharge Ionity, TotalEnergies, Engie, Fastned, Shell et E-Vadea.

Vinci a confirmé que toutes ses aires devraient être équipées d'ici la fin 2023.

Le réseau autoroutier s'équipe peu à peu

L’État avait exigé des concessionnaires autoroutiers que toutes leurs aires soient équipées avant la fin 2022.

L'ensemble des aires des réseaux APRR et AREA sont désormais équipées, comme le demandait la loi, tandis que les aires du réseau Sanef sont équipées à 85% et celles de Vinci, qui gère le principal réseau autoroutier, à 75%.