Les artisans renouent avec la croissance

Après l’effondrement de l’activité de l’artisanat du bâtiment au deuxième trimestre 2020 (-24%) en raison de la crise liée au SARS-CoV-2, le troisième trimestre est marqué par un rebond : +0,5% d’activité en volume atteignant ainsi un niveau comparable à celui du 3e trimestre 2019.

« Nous avons observé, sur le troisième trimestre 2020, une reprise de l’activité correcte avec une hausse de +0,5 % soit un niveau comparable à celui du troisième trimestre 2019 », a précisé lors d'une conférence de presse ce jeudi matin, Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Un retour « inespéré à la normal » selon l’expression du dirigeant de l’organisation professionnelle après l’effondrement du secteur enregistré au premier trimestre (-12 %) et au second (-24 %).

Reprise « inattendue » de le neuf

Dans le détail, cette reprise de l’activité est « particulièrement visible dans l’activité de la construction neuve (+1%) ». Pour la Capeb, elle s’explique « par un redémarrage des chantiers qui étaient arrêtés et par un niveau de commandes en rénovation dans le courant de l’été assez soutenu. » Quant à la rénovation (l’activité en entretien-amélioration), elle s’est « également redressée » pour atteindre « un niveau satisfaisant d’activité » de 0 % soit le même qu’au 3e trimestre 2019. Dans le même temps, les travaux d’Amélioration de Performance Énergétique du Logement progressent eux de +0,5 %.

Disparités régionales

3e trimestre 2020 chiffres Capeb Close Lightbox

Néanmoins, il y a des variations géographiques assez importantes. Ile-de-France et Paca enregistrent une baisse de -1% quand les autres régions exhibent un regain d’activité +2,5 % pour la Bretagne ; +2 % pour Pays-de-Loire, +1,5 % pour Nouvelle Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Normandie et Grand-Est ; +1 % pour Bourgogne-Franche-Comté ; +0,5 % pour Haut-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ; 0 % pour Occitanie.

+6% à + 8% en 2021

Pour Jean-Christophe Repon, « ce rebond est un signal rassurant pour les chefs d’entreprises artisanales du bâtiment, qui n’ont pas cessé de se mobiliser pour poursuivre leur activité dans un contexte de crise totalement inédit. Cette reprise ne doit pas cacher la baisse globale d’activité sur l’ensemble de l’année qui devrait être d’environ 10 %, ni occulter le contexte d’incertitudes dans lequel les entreprises artisanales du bâtiment évoluent. » Et notamment au lendemain de l’annonce, par le président de la République Emmanuel Macron, des nouvelles restrictions publiques. « Les effets d'annonce d'hier ne sont pas pour remettre de la confiance au cœur des débats », a-t-il précisé. En attendant, la Capeb espère pour 2021 un rebond compris entre 6% et 8%.