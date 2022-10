Les artisans invités à découvrir le jardin showroom de Fabemi

Industriel français spécialiste de la préfabrication de produits en béton, représentant 140 M€ de CA annuel, Fabemi vient de réaliser, sur le site de Donzère (Drôme), un showroom extérieur de 1 200 m2 présentant l’éventail complet des produits de son activité Terrasse & Jardin. Dalle, cercle, marche, caniveau, murs, jardinières en blocs, bassins pour poissons avec des margelles, terrasses en pavés vieillis et bruts, 9 espaces ont été ainsi déclinés par le paysagiste Florent Masclaux.

Cette « création paysagère » qui pourrait être progressivement dupliquée sur certains des quatorze sites de l’industriel affiche une vocation, celle « d’exposer et mettre en configuration la totalité de nos gammes à destination des prescripteurs, notamment petites entreprises de maçonnerie et paysagistes, ainsi qu’au client final », comme l’explique Julien Viossat, directeur commercial du groupe Fabemi. Ce « catalogue vivant », qui aura nécessité un investissement de 250 000 €, a aussi un autre intérêt pour les poseurs : « Cette réalisation permet de conseiller les artisans sur place, en matière de préconisation de mise en oeuvre, de traitements de protection et de lavage de nos produits », ajoute le directeur commercial de Fabemi. Cette mise en valeur des gammes extérieures de l’industriel pourrait même se concrétiser, à terme, par le déploiement de formations spécifiques (Fabemi ne dispose pas à ce jour de centre dédié) à destination des artisans concernés.