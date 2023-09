Les artisans en centre ville (2/4) : Mathieu Goudet, à Montpellier

En créant mon entreprise fin 2019, j’ai fait le choix du vélo cargo pour réduire la pollution de mes déplacements dans l’Ecusson (l'une des plus grandes zones piétonnes d'Europe, NDLR), centre historique de Montpellier. C’est aussi un choix pratique, celui de gagner du temps, d’être zen et de n’avoir pas à facturer le temps de recherche d’une place. Avec mon biporteur, je passe entre tous les plots et – c’est une condition indispensable à une bonne coexistence – je suis attentif aux piétons avant de me garer. J’ai 40 kg dans la caisse de devant pour transporter la boîte à outils, l’outillage électroportatif et de quoi effectuer une soudure à l’étain ou un raccord laiton. Je peux être déséquilibré si je charge trop. Un négoce comme Espinosa propose des livraisons avec le service Ecusson Vert, pour un WC ou

un cumulus.

Une organisation fine

Cela suppose une organisation fine par rapport à mes chantiers, par exemple, entre la descente du vieux cumulus et la récupération du neuf. Le coût est compris entre 15 et 25 € et serait plus élevé si je devais le récupérer moi-même. Pour la paroi de douche, c’est plus compliqué et j’utilise ma voiture personnelle. Même si la ZFE n’est pas en avance ici, l’accès en centre-ville avec un véhicule est rude. Par souci d’égalité, les artisans de Montpellier n’ont aucun privilège et toutes les deux heures, ils doivent ressortir ! Près de 90 % des interventions sur les chantiers ou en dépannage sont réalisables sur ce mode. Utiliser un vélo exige la mise en place d’un vrai modèle économique, entre le choix du bon matériel (8 000 à 10 000 € hors assurance) et l’entretien. Nous sommes dans l’air du temps et, avec quatre autres artisans à vélo, nous proposons une solution complète aux particuliers de l’hypercentre.