Les artisans en centre-ville (1/4) : Aude Kirbihler, à Strasbourg

Nous travaillons beaucoup dans l'hypercentre de Strasbourg, dans le quartier Petite France, avenue des Vosges ou à Neudorf. Il existe une disposition intéressante avec un forfait journalier à 11 € qui permet de se garer où l'on veut, mais il est impératif d'inscrire le véhicule (preuve d'immatriculation délivrée par la chambre des métiers et copie de la carte grise) et le temps d'attente peut prendre quelques jours. Si le VU tombe en panne ou en cas de changement, il n'existe aucune possibilité d'adaptation. Deux points ont changé à Strasbourg : la multiplication du passage de zones vertes en zones orange, ce qui augmente les frais de stationnement et la fixation d'un tarif de 35 heures au-delà de quatre heures de stationnement en zone orange et de trois heures en zone rouge. Si la ZFE(1) ne nous concerne pas pour l'instant, le stationnement de courte durée, également proposé, est valable pour récupérer un plateau de fromages, pas pour des artisans qui doivent décharger leur matériel ! La question du stationnement est à ce point compliquée qu'elle est devenue une véritable charge mentale. Même si nous voulons répondre à la demande des habitants d'hypercentre, nous avons tendance à être moins réactifs qu'avant, certains confrères préférant même refuser tout net en raison du coût du stationnement. Je souhaite que le principe du forfait journalier soit adapté aux professionnels, avec des tarifs moins élevés et qu'une plus grande flexibilité nous soit accordée, même dans les zones orange.