Les artisans du bâtiment sous la pression de l’inflation et des délais d’approvisionnement

La Capeb a présenté ce mercredi 9 novembre les chiffres clés du troisième trimestre 2022. L'organisation professionnelle prévoit une croissance de 2,5 % sur l’année mais observe un net ralentissement entre janvier et octobre, interprété comme un retour à la normale, après le rattrapage post-Covid. L’arrêt des Prêts Garantis par l’Etat (PGE), qui soutenaient jusque-là artificiellement cette relance économique, et l’inflation actuelle due notamment à l’invasion russe en Ukraine poussent le président Jean-Christophe Repon à penser que la nécessaire sobriété et la crise de l’énergie perdureront bien après l’hiver. Dans ce contexte, les ménages, bien que prudents, entament malgré tout des travaux d’isolation ou de recours aux énergies renouvelables.

26 % de hausse

Bien que les carnets de commandes soient alimentés (99 jours au troisième trimestre 2022), les artisans sont soumis à des hausses fortes et rapides du prix des matériaux, pas toujours annoncées en amont par les fournisseurs. Par exemple, le prix de l’ardoise a doublé en un an. La Capeb évalue à 26 % la hausse du prix des matériaux en moyenne entre janvier et octobre. Cela rend les devis difficiles à tenir, surtout que les pénuries peuvent tripler le délai d’approvisionnement. Mais la tentation d’élargir les stocks met en péril la trésorerie des artisans, comme en témoignent 15 % des entreprises interrogées qui font état d’un besoin de trésorerie de 22 000 € en moyenne, contre 20 000 au trimestre précédent.



89 % des entreprises interrogées déclarent répercuter ces hausses à hauteur de 68 % en moyenne sur leurs devis. Le secteur couverture-chauffage-plomberie demeure celui qui connaît le moins de hausses, et les répercute dans la plus faible proportion (60 %). Selon la note de conjoncture de la Capeb, le niveau d’activité de 68 % du panel restera stable dans les six prochains mois, malgré les inquiétudes exprimées. Le premier trimestre 2023 devrait ressembler à celui-ci, mais le deuxième enregistrera sûrement une croissance nulle, avant une possible récession.

Déclaration commune élargie

La Capeb annonce également de nouveaux signataires de sa déclaration commune, initiée en avril dernier. Le groupe Herige (VM, Atlantem, Edycem), les enseignes de Saint-Gobain (Point.P, Cedeo...), Frans Bonhomme, Knauf Insulation, Würth, Wienerberger, Weber, Placo-Isover et l'Orcab ont rejoignent ainsi BDR Thermea (Chappée, De Dietrich, Oertli), Berner, Coroxyl, Dimos, Layher, Téréva, Urmet-Yokis et Viessmann. Cette déclaration met l'accent sur l’information systématique, au préalable, des partenaires lors d’une hausse des prix au moins huit jours à l'avance et sur l’émission de devis valables au moins un mois. De même, la déclaration engage les fournisseurs à ne pas appliquer les hausses sur les stocks, et à répercuter le juste prix lors d’une hausse des matériaux et à répercuter aussi d'éventuelles baisses.