Les artisans du bâtiment ont bien résisté à la crise sanitaire

D’après le baromètre annuel de l’artisanat réalisé par l’Institut supérieur des métiers (ISM) et la MAAF, le nombre de salariés a progressé de +3 % d’emplois par rapport à 2019 dans le bâtiment.

Est-ce une surprise ! Les artisans ont bien résisté à la crise sanitaire. Ils ont même créé des emplois. En 2020, selon le baromètre de l’artisanat réalisé chaque année par l’Institut supérieur des métiers (ISM) et la MAAF, les emplois salariés ont ainsi mieux résisté dans l’artisanat (+ 1,7 % par rapport à 2019 soit 28 000 emplois créés) que dans l’ensemble du secteur privé « où les effectifs ont diminué de 2 % (-311.000). ». Une tendance positive observée dans le bâtiment.

barometre artisans ISM/Maaf

Forte progression dans l’électricité et la plomberie

En effet, l’artisanat du BTP a enregistré une hausse de 3 % d’emplois par rapport à 2019 soit 24 100 emplois créés. « Une croissance qui s’explique par la hausse de la demande en travaux de rénovation. Dans le détail et ce malgré l’arrêt des chantiers lors du premier confinement, ce sont les secteurs de l’électricité-plomberie, de la maçonnerie générale-construction et des travaux de finition du bâtiment qui ont enregistré les plus fortes progressions avec respectivement : +4% (7 130 emplois), +3% (8 530 emplois créés en 2020), et +2% (6 760 emplois).

Baromètre artisans ISM/Maaf



Autre bonne surprise : l’incertitude économique engendrée par la crise sanitaire n’a pas freiné la dynamique entrepreneuriale en 2020. Les immatriculations ont ainsi connu une légère augmentation de +1 % sur l’ensemble de l’année. Sur l’ensemble de l’année, la progression des immatriculations concerne surtout l’artisanat de fabrication (+4 %) et le BTP (+2 %).

Une baisse d’activité chez les micro-entrepreneurs

baromètre artisans ISM/Maaf



A noté que, « moins couverts par les dispositifs d’aide, les micro-entrepreneurs de l’artisanat ont été sévèrement touchés par la crise. » Ces derniers ont vu leur chiffre d'affaires reculer, entre le 2e trimestre 2019 et le 2e trimestre 2020, de 11%.