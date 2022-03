Les artisans des TP participent aux blocages de dépôts pétroliers en Bretagne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer Artisans Supprimer Bretagne Supprimer Entreprises Supprimer Bitume Supprimer Location de matériel BTP Supprimer Valider Valider

Inquiets de la flambée des prix des produits pétroliers, des entreprises artisanales des travaux publics et du paysage de la CNATP mènent des actions musclées de blocage de dépôts pétroliers aux côtés des pêcheurs et des entreprises de travaux agricoles. Des blocages qui pourraient s’étendre à La Rochelle et au Mans selon le contenu du plan de résilience du gouvernement.

Depuis le mardi 15 mars, les dépôts pétroliers de Brest (Finistère), de Lorient (Morbihan) et Vern-sur-Seiche, près de Rennes (Ille-et-Vilaine) sont bloqués par des professionnels qui ont en commun de subir les hausses record du prix des carburants depuis deux semaines. Parmi ces protestataires, on compte de nombreux artisans des travaux publics et du paysage de la Confédération nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP) du Morbihan et du Finistère. « On va rester ici jusqu’à ce que l’on soit entendus, a assuré à l’AFP François Calvez, président de la branche finistérienne de la CNATP. On perd tous de l’argent à aller au boulot ». Au dépôt pétrolier de Lorient, Norbert Guillou, président de la branche du Morbihan de la CNATP, estime de son côté qu’environ 200 personnes et une centaine de camions et véhicules sont mobilisés.

Un mouvement qui pourrait s’étendre

Reste que ces actions musclées sont avant tout l’œuvre d’électrons libres au sein des différentes professions impliquées. Joint par Le Moniteur, David Lemaître, secrétaire général de la CNATP, rappelle qu’au sein de la confédération, « les départements sont autonomes ». « Ce n’est pas le mode d’action de la CNATP car nous attendons les annonces du plan de résilience du gouvernement [qui doit être annoncé mercredi 16 mars en fin d’après-midi, NDLR] » explique-t-il en précisant toutefois qu’il « comprend et ne se désolidarise pas de ces entrepreneurs qui ne peuvent plus travailler à perte ».

La CNATP insiste sur le fait que ses adhérents sont d’autant plus impactés qu’ils interviennent « à 85 % sur des marchés privés, non révisables ».

