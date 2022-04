Crise des matériaux : étayer le dialogue architecte/maître d'ouvrage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Cnoa Supprimer Conjoncture matériaux Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le Conseil national de l’Ordre des architectes a fait réaliser, par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc), une note de conjoncture afin d’objectiver la situation de crise et d’étayer le dialogue avec la maîtrise d’ouvrage…

Depuis le mois de juillet 2021, la tension croissante sur la disponibilité et le coût des matériaux de construction, initialement liée à la crise sanitaire, impacte les relations entre maîtres d’ouvrage et entreprises (indisponibilité de certains matériaux, ralentissement des chantiers, renchérissement global des coûts, etc.)

La maîtrise d’œuvre dans sa globalité - et les architectes notamment - est également impactée par cette crise. Afin que la maîtrise d’ouvrage tienne compte de cette situation d’exception, et pour éviter que la maîtrise d’œuvre ne soit injustement pénalisée, le dialogue s’impose plus que jamais.

Celui-ci nécessite une réelle prise de conscience, coté maîtrise d’ouvrage, de la réalité de cette situation. Afin d’objectiver un état des lieux, le Conseil national de l’Ordre des architectes a fait réaliser par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc), organisme indépendant, une étude synthétique et accessible, à l’échelle macroéconomique.

Cette étude, permet de mieux évaluer et convaincre, s’il en était encore besoin, de la réalité de la pénurie et des surcoûts. Elle peut servir à chaque architecte de support au dialogue qui doit nécessairement s’instaurer avec la maîtrise d’ouvrage sur cet épineux sujet.

La note de conjoncture du Credoc (PDF de 7 pages).

L’article explicatif du Conseil national de l’Ordre des architectes.