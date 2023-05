Les architectes en congrès à Avignon

C’est au Palais des Papes d’Avignon (Vaucluse) - pas moins - que se tiendra l’édition 2023 du Congrès des architectes, qui aura lieu les 19, 20 et 21 octobre 2023, (le samedi 21 octobre étant dédié aux balades architecturales).

Cet événement organisé chaque année par l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa) se veut un rendez-vous unique et vivifiant, un lieu d’échanges et de rencontres pour créer un lien entre les architectes et l’ensemble des partenaires de l’acte de bâtir.

Autour du thème retenu - «Architect(ur)e pérenne» - conférences, salons, interventions de personnalités, tables-rondes, ateliers et visites seront au rendez-vous, pour porter un regard sur les grands enjeux actuels de la filière.

Palais des Papes oblige, une fumée blanche sera guettée par les observateurs accrédités puisque ce congrès est un congrès électif qui verra l’accession aux fonctions suprêmes du/de la successeur(e) de Jean-Michel Woulkoff. Le programme détaillé est à venir…

