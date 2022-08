« Les aménageurs détiennent des clés de la prévention des incendies », Olivier Richefou, président de la conférence nationale des services d’incendie et de secours

Les constructeurs et aménageurs ont en main des leviers pour prévenir les incendies. Encore faudrait-il qu’ils écoutent les experts. Président de la conférence nationale des services d’incendie et de secours et président du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou relaye ce plaidoyer. Pour le diffuser, il pousse à la création d’un secrétariat d’Etat à la Sécurité civile.