Les agréments d'Ecomaison et Ecominéro publiés au Journal officiel

Avec la publication au JO des agréments d'Ecomaison et Ecominéro pour la REP PMCB, un épisode de tension se referme. Ces deux éco-organismes s'étaient vu notifier leur agrément le 30 septembre, en même temps que Valobat et quelques jours avant Valdelia. Mais l'Etat, fâché de la modification des barèmes effectués par Ecomaison et Ecominéro le 10 octobre dernier, avait retenu la publication au Journal officiel. Un geste symbolique, cette publication n'étant pas requise pour la validité des agréments.

Le passage devant la Commission interfilières REP (Cifrep) du 26 octobre pour valider les trajectoires financières des éco-organismes qui avaient modifié leurs barèmes après leur agrément (Ecomaison, Ecominéro mais aussi Valobat, qui avait souhaité apporter quelques évolutions) a donc permis d'apaiser la situation. Reste désormais aux éco-organismes à faire adhérer un maximum de metteurs sur le marché pour une mise en place rapide de la REP, le 1er janvier 2023.