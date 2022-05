Les agences Bernard Philibert sous pavillon Point.P

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Point.P Supprimer France Supprimer Valider Valider

Plus trente ans après son acquisition, l’enseigne de matériaux change de patronyme et passe au concept Point.P le 3 mai 2022.

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) poursuit sa politique de renforcement et de valorisation de ses marques enseignes à forte notoriété. Après la disparition de Brossette au profit de Cédéo en 2019 et de Décocéram au bénéfice de Point.P en 2021, c’est au tour de l’enseigne Bernard Philibert de passer le 3 mai 2022 sous pavillon Point.P. D’après SGDB France, « Bernard Philibert apporte une réelle complémentarité à l’offre de multi spécialiste de Point.P sur la région. »

21 agences

Dans le périmètre du premier distributeur de matériaux de France depuis son rachat en 1998 par le groupe Poliet (ancêtre de SGDB France) et rattaché à la filiale Comasud (417 M€ de chiffre d’affaires en 2020), le réseau Bernard Philibert compte 21 agences implantées dans les départements de la Drôme, du Vaucluse, du Gard et des Bouches du Rhône.

Travail de fond

Ce changement d’enseigne s’est accompagné d’une refonte du plan de vente et de l’offre de services comme l’explique Christophe Rey, directeur général Point.P région PACA : « Depuis quelque temps nous avons engagé un travail de fond pour faire converger l’offre des enseignes et établir un management commun. Par ailleurs, les équipes de Bernard Philibert ont intégré progressivement l’ensemble des outils et services déployés par POINT.P : Génération Artisans, Solu+, Tolteck, le site internet… Ce qui leur permet aujourd’hui de les utiliser au quotidien et de les proposer aux clients, professionnels et particuliers, de l’enseigne sans rupture dans leurs habitudes mais en renforçant l’offre de produits et de services ».