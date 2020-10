Les activités d’Hörmann et de Tubauto centralisées pour plus d’efficacité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Négoce Supprimer Hörmann Supprimer France Supprimer Valider Valider

Spécialisées dans la fabrication de portes et de motorisations pour l'habitat et l’industrie, les filiales françaises du groupe Hörmann, regroupées sur un seul site depuis 2017, se préparent à une nouvelle réorganisation.

Leader européen dans la fabrication de portes, blocs-portes, huisseries et motorisations, le groupe familial allemand Hörmann comprend trois entités en France : les filiales commerciales Hörmann France et Tubauto Distribution, ainsi que le site de production Tubauto SAS.

Un unique site de production à Sens

Afin d’impulser une nouvelle dynamique à son organisation, le groupe Hörmann a regroupé en 2017 les trois sièges sur le site historique de Tubauto à Sens (Yonne). L’usine, rénovée pour l’occasion, offre un haut niveau d’équipements, sur un terrain de 150 000 m², dont 11 500 m² dédiés à la fabrication, 17 500 m² à la logistique et 2 500 m² aux bureaux.

Depuis lors, la production des deux activités (Habitat et Industrie/Service) d’Hörmann France – auparavant installé à Gonesse – s’opère depuis ce site. Avec, en appui, un maillage de sept agences commerciales réparties sur l’Hexagone, 230 collaborateurs et un réseau de 150 partenaires conseil.

La marque Tubauto quant à elle, intégrée depuis 1991 au groupe Hörmann, est destinée à la distribution négoce. Son offre, dédiée à l’habitat, se décline en portes de garage, portes d’entrée, blocs-portes et motorisations de portes et portails. Elle est commercialisée par Tubauto Distribution sous deux gammes : Tubauto pour les négoces spécialistes et généralistes, EuroPro pour les distributeurs stockistes.

Regroupement logistique pour Hörmann France

Le 7 octobre 2020, la direction d’Hörmann a annoncé un nouveau projet de réorganisation pour Hörmann France, avec le regroupement des sept agences régionales sur deux sites uniquement, à Sens pour l’activité Habitat et à Lyon pour l’activité Industrie/Service. Cette centralisation des activités entrainerait la fermeture de six agences (Agen, Angers, Orléans, Lille, Strasbourg et Marseille).

« Dans un marché très concurrentiel et en constante évolution, force est de constater que nous devons continuer à nous adapter. Le projet […] conduira à des suppressions de postes mais il en va de la compétitivité d’Hörmann en France. Cette nouvelle organisation nous permettra d’être plus réactif et efficace » a déclaré Markus Stump, le directeur général d’Hörmann France.

Des nouveautés produits

Parallèlement à cette réorganisation, Hörmann confirme ses ambitions pour le marché français. Le fabricant, touché par la crise sanitaire au printemps 2020, a vu son activité reprendre nettement depuis la sortie du confinement, notamment sur le marché de l’habitat.

La division habitat Hörmann place le digital au cœur de son offre et lance un nouveau système Smart Home, Hörmann homee. L’unité centrale, un petit cube blanc, est compatible avec divers systèmes Smart Home et peut être complété par des cubes colorés à systèmes radio Zigbee, EnOcean et Z-Wave. Il permet, via une appli ou par commande vocale, le pilotage des motorisations de portes et portails, des serrures ou de divers appareils compatibles (caméras de sécurité, thermostats, volets roulants...).

Tubauto pour sa part renforce l'isolation de ses produits. Sa gamme 2020/21 de portes de garage sectionnelles sera pourvue a minima d’un panneau de 42 mm d’épaisseur, et de 67 mm d’épaisseur sur le nouveau modèle Harmonic 67 (Ud = 1 W/m²K). EuroPro lance EuroPro Evolution, une gamme en palette (6 dimensions, 5 couleurs, 3 conditionnements), EuroMatic, une offre à l’unité et à prix attractif (en 23 dimensions et 9 coloris) ou encore Harmonic 42, pour le marché diffus unitaire.

Le groupe Hörmann emploie actuellement 410 collaborateurs en France et plus de 6 000 dans le monde, pour un milliard d’euros de chiffre d’affaires.