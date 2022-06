Les actions des pouvoirs publics face aux défaillances des assureurs en LPS

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Droit de la construction Supprimer LPS Supprimer Assurance dommages ouvrage Supprimer FGAO Supprimer France Supprimer Assurance construction Supprimer Valider Valider

Une réponse ministérielle rappelle la mobilisation de l'exécutif au niveau national, mais aussi européen dans le cadre de la révision du cadre prudentiel "Solvabilité II".

Un député, Lionel Causse (LREM - Landes), interroge le gouvernement sur les solutions qui pourraient être apportées pour améliorer la situation des assurés victime de défaillances d'assureurs en libre prestation de service (LPS).

Le ministère de l'Economie (de l'équipe "Castex"), dans sa réponse écrite publiée le 10 mai, rappelle qu'en effet, "vers la fin des années 2000, des assureurs provenant d'autres États membres de l'Union, qui agissaient en vertu de la libre prestation de service, ont commercialisé des garanties construction en France. Un certain nombre d'entre eux, notamment entre les années 2010 et 2018, s'est trouvé en situation de défaillance en raison de leur pratique de conquête agressive caractérisée par des tarifs significativement inférieurs au marché, une moindre sélectivité des risques et de fortes rémunérations des intermédiaires".

Une meilleure couverture au niveau national...

Bercy indique qu'"une solution est en cours de concertation avec les assureurs", pour que "ces derniers proposent systématiquement à leurs nouveaux clients d'assurer les chantiers passés ayant fait l'objet d'une assurance accordée par une entreprise défaillante".

Par ailleurs, il rappelle que l'article 159 de la loi de finances pour l'année 2022 a étendu le champ d'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) pour les particuliers victimes de la défaillance de ces assureurs. Le fonds les couvre désormais pour tous les contrats d'assurance dommages ouvrage en cours de validité au 1er juillet 2018, ce qui élargit son périmètre d'intervention aux contrats dont la garantie a débuté au plus tôt le 2 juillet 2008.

... et à l'échelle européenne

Le gouvernement se mobilise par ailleurs pour résoudre au niveau européen la question générale des défaillances des entreprises d'assurance agissant en LPS, dans le cadre de la révision du cadre prudentiel européen (dit Solvabilité II). La France s'efforce d'obtenir "des mesures donnant un rôle plus important et plus précoce à la coopération entre autorités lorsqu'un assureur réalise une partie significative de son activité dans un autre pays que celui où il est agréé".

QE n° 42357, réponse à Lionel Causse (LREM- Landes ), JOAN du 10 mai 2022