Les 50 propositions de Procivis’Lab pour une ville verte et agréable

Le lab’ de Procivis, qui représente les intérêts des sociétés anonymes d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, s’est penché sur les questions des défis écologiques pour la ville de demain. Des réflexions de la trentaine de participants à cette réflexion très globale sont sorties 50 propositions, destinées aux décideurs locaux et territoriaux, visant à consommer moins d’espaces naturels, produire une ville adaptée aux besoins de ses habitants, et construire mieux et plus vert.