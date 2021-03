Les 48h de la rénovation énergétique : VM mobilise artisans et forces de vente

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer VM Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Ouest et Centre Supprimer Valider Valider

Le distributeur de l'Ouest propose, en partenariat avec Négoce et Le Moniteur des Artisans, une opération digitale autour de la rénovation énergétique.

Tous sur le pont ! Durant 48h, les 18 et 19 mars prochains, les équipes de VM et de Négoce Magazine mettent un coup de projecteur sur la rénovation énergétique, grande cause nationale de la relance économique et environnementale pour cette année 2021.

Une trentaine de fournisseurs seront présents sur la plate-forme digitale. Dans son showroom, chacun présentera ses nouveautés et répondra aux visiteurs, les forces de vente de VM le premier jour et les artisans le deuxième jour. Ces fournisseurs participeront également à des séries de pitches filmés, durant lesquelles ils présenteront une innovation majeure pour les artisans.

Tables-rondes

Par ailleurs, cet événement sera aussi l'occasion de plusieurs prise de parole pour éclairer les participants. Durant la journée interne, pour les équipes de VM, Matthieu Durand, directeur achats et marketing, Mathieu Jamet, category manager PPI & Ecosolutions, et trois chefs d'agence prendront la parole pour détailler l'engagement de VM et l'appropriation du sujet et des outils développés par l'enseigne. Hellio, partenaire de VM, sera de la partie pour expliquer les aides et l'accompagnement qu'il propose.



Le deuxième jour, place aux artisans. Michel Brochu, président de la Capeb Pays de Loire, et Eric Jost, directeur général de Qualibat, feront à VM et Négoce Magazine l'honneur de leur présence sur le plateau (distanciel), au côté d'Eric Rouet, directeur général de l'enseigne. L'occasion de balayer les besoins des artisans autour de la rénovation énergétique, et l'aide que VM peut leur apporter. Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild, apportera son éclairage sur l'enjeu carbone, sujet de la décennie, et sur combien la rénovation est majeure pour y répondre.

Des fournisseurs, des innovations, un négoce engagé, des personnalités marquantes : autant d'excellentes raisons de se connecter.