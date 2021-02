Leroy Merlin simplifie la déclaration de travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Adeo Supprimer Digitalisation Supprimer Leroy Merlin Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de bricolage du groupe Adeo vient d’intégrer dans son portefeuille de services Urbassist, une plateforme numérique d’assistance aux demandes d’urbanisme pour particuliers et professionnels.

Leroy Merlin ne cesse d’améliorer son parcours client en proposant des services sur-mesure. L’enseigne de bricolage du groupe Adeo vient d’intégrer dans son portefeuille Urbassist, une plateforme web d’assistance aux demandes d’urbanisme pour particuliers et professionnels telles que les déclarations préalables et les permis de construire. D’après, la start-up, « il est déposé en France plus de 2,5 millions de dossiers de demandes d’urbanisme dont 2 millions auxquelles Urbassist peut répondre en l’état (les dossiers les plus complexes seront toujours la responsabilité des architectes et géomètres experts). »

La promesse client : des démarches facilitées

En 25 minutes, cet outil en ligne permet de constituer en ligne le dossier préalable indispensable avant de commencer des travaux (avec Cerfa prérempli et plans de masse et de coupe) et de pouvoir les télécharger immédiatement au format PDF. « La plateforme est simple à utiliser, les plans sont faits automatiquement et surtout, on propose des tarifs attractifs, afin d’être accessible au plus grand nombre. Que vous soyez un particulier ou un professionnel ! Et désormais, sur leroymerlin.fr, vous pourrez directement acheter vos fournitures et préparer votre dossier de déclaration. C’est un peu la concrétisation de notre vision : rendre vos démarches plus faciles ! » explique Guilhem Tuffery, le président fondateur d’Urbassist.

Des tarifs pour les pros…

Le service propose des tarifs contenus. Pour une déclaration préalable, il s'élève à 69 € et à 99 € pour un permis de construire (hors maison individuelle). Pour les professionnels, Urbassist propose sur sa plateforme des forfaits dégressifs selon les volumes d’affaires : 24 dossiers (+ 1 gratuit) pour 999€, 48 dossiers (+2 offerts) pour 1699 € et 96 dossiers (+4 offerts) pour 3099 €.