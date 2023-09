Leroy Merlin s'associe à ThermiConseil pour proposer un audit énergétique

Tiers de confiance : c'est ainsi que Fatah Rezzai, directeur de la rénovation énergétique chez Leroy Merlin, définit le rôle de l'enseigne dans le communiqué annonçant le partenariat avec ThermiConseil. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'association du leader de la GSB avec le bureau d'étude spécialisé dans la rénovation énergétique. Les magasins Leroy Merlin proposent, outre l'accompagnement dans MaPrimeRénov' en tant que mandataire administratif et financier et un service de pose via un réseau de 1700 entreprises partenaires RGE, l'audit énergétique préalable. Ce dernier peut être partiellement pris en charge par MaPrimeRénov', si le client est éligible. L'audit peut aussi être commandé directement en ligne, sur la plate-forme de l'enseigne.