Leroy Merlin propose sa version du CIL

L’enseigne de grande surface de bricolage du groupe Adeo lance Hommy, une application qui permet un suivi personnalisé de la maison.

Leroy Merlin se positionne sur le Carnet d’information du logement (CIL). Depuis le 20 juillet 2022, l’enseigne de grande surface de bricolage propose Hommy, une application, optimisée pour le mobile et téléchargeable sur myhommy.com, qui permet un suivi personnalisé d’un logement. Développée par les équipes d’Adeo et de l’enseigne de grande surface de bricolage, les occupants d’un logement « peuvent gérer, planifier et trouver des solutions personnalisées pour réduire leur consommation d’énergie et entretenir leur logement comme ses équipements. »

Stockage des données et conseils…

L’application propose de stocker toutes les données et documents relatifs à la maison ou l’appartement dans un « espace sécurisé ». « De l’acte notarié aux derniers entretiens ou équipement installés, tout est archivé, classé. Besoin d’un contrat, d’un manuel d’utilisation, d’une notice de montage, d’un diagnostic d’une facture d’entretien, d’une photo ? En quelques clics, le document est accessible et transmissible. » Elle procure aussi des conseils et des solutions personnalisés comme « les éco gestes à adopter pour réduire ses consommations d’énergie, fait le point sur les aides gouvernementales en vigueur, met en relation avec les partenaires. Des notifications ciblées viennent aussi alerter sur un entretien à effectuer, une commande de combustibles à déclencher, des mesures à prendre en fonction de la météo locale... »

Le Hommy score

Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, l’application grâce aux caractéristiques renseignées, analysera les paramètres pour proposer le Hommy score du logement, diagnostic permanent de la santé du logement en termes de consommation énergétique, pollution et niveau sonore. « Ce score évoluera au gré des entretiens, travaux et améliorations réalisés dans l’habitat, tout en continuant à proposer des solutions adaptées. Au fil des ans, Hommy devient ainsi un carnet d’entretien permettant de mieux valoriser son patrimoine lors de sa vente. »

Bientôt proposée par Bricoman

Lancée par Leroy Merlin, l’application sera proposée « aux clients des autres enseignes d’Adeo » (donc Bricoman), en France puis en Europe. « Dans le même temps, Hommy pourra s’ouvrir à d’autres acteurs de l’habitat dans les domaines tels que l’assurance, la banque ou l’immobilier ».