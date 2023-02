Leroy Merlin lance une enseigne dédiée à l’amex en France

Leroy Merlin veut surfer sur l’engouement des Français pour le jardin.Pour ce faire, le réseau de grande surface de bricolage du groupe Adeo a décidé de lancer une nouvelle enseigne avec une première ouverture prévue en mars prochain sur le boulevard de l’Ouest à Villeneuve d’Ascq, près de Lille (Nord) d’après nos confrères Zepros Habitat et LSA. Son nom : Naterial by Leroy Merlin. Ce patronyme vous dit peut-être quelque chose ? Normal, c’est celui de sa marque propre dédié au marché du mobilier et de l’aménagement extérieur.

Pour équiper, aménager, ranger

D’après Agathe Buriez, responsable RH de Leroy Merlin sur LinkedIn, « chez Naterial, nous pensons que le jardin, la terrasse et le balcon sont des extensions naturelles de la maison. Elles font même intégralement partie de la maison en offrant des lieux à aménager, des volumes à décorer, des espaces à vivre. Mais nous pensons aussi qu’il faut savoir concevoir ces espaces et les réaliser de manière adaptée aux goûts et aux moyens de chacun. (…) Natérial est la marque pour équiper, aménager, ranger et décorer le balcon, la terrasse, le jardin. »

Naterail, nouveau concept de Leroy Merlin arrive en France

Pas de ventes directes

Cette nouvelle enseigne se présentera sous la forme d’un showroom inspirationnel d’environ 1000 m². Les clients y trouveront du mobilier de jardin, de la protection solaire (store banne, pergolas...), des grillages rigides, revêtements de sol (gravier, dalle clipsable)… Pour faire leurs achats, ils devront se rendre ensuite sur le site marchand de Leroy Merlin. A noter que le concept existe déjà dans d’autres pays : notamment en Espagne, au Portugal, en Uruguay ou encore en Géorgie.