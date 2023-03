Leroy Merlin évalue l’impact RSE de ses MDD

Sur fond d’urgence climatique, les distributeurs sont de plus en plus nombreux à se positionner sur la production et la consommation durable. Les marchés du bricolage et du bâtiment n’échappent pas à cette tendance. Après l’annonce de ManoMano du lancement de son Carbon Score, un outil de mesure de l’empreinte carbone de ses produits commercialisés, c’est au tour de Leroy Merlin de dégainer son indicateur. Son nom : Home Index. A l’instar du Nutri-Score dans l’alimentaire, il évalue l’impact environnemental et social de l’ensemble des marques propres de bricolage, de décoration et de jardinage vendu dans son réseau soit « près de 35 000 références » selon Marie Simunic, directrice générale déléguée chargée de l'offre et des marchés de l’enseigne de bricolage du groupe Adeo.

À LIRE AUSSI ManoMano prépare un Carbone Score

26 critères et pas de E

Et d’expliquer la démarche : « nous travaillons sur cet indicateur depuis trois ans. Il était au départ destiné à aider les équipes à mieux piloter la constitution de l'offre commerciale du groupe, autour de 26 critères dans 6 grandes catégories : les conditions de production, l'emballage, la consommation d'eau ou d'énergie, la durée de vie et la réparabilité des produits. On s'est dit que cela présentait aussi un intérêt pour nos clients. » Ainsi, chaque références de MDD dispose d’une note globale, de A à E, et aussi d’un score compris entre 0 et 100 pour chacun des 26 critères pris en compte. A ce stade, 6 % des produits évalués ont obtenu un score A, 32 % un B, 49 % un C et 13 % un D (pas de note E). Et après déploiement sur son site de vente en décembre dernier, Home Index va être décliné en magasin dès le mois d’avril sous la forme d’une sélection de produits.

Bricoman aussi

Le lancement de cet indicateur ne concernera pas seulement les marques propres de Leroy Merlin. Toutes les enseignes du groupe Adeo devraient adopter l’Home Index et notamment Weldom et Bricoman. Mais cela ne s’arrête pas là comme le révèle Marie Simunic. « Cet indicateur a vocation à s’étendre. Nous incitons les grandes marques à nous rejoindre. » D’ailleurs, Leroy Merlin annonce que « 114 fournisseurs s’apprêtent à l’utiliser pour évaluer leurs produits » et que « des échanges sont aussi en cours avec d’autres enseignes. »

Le poids d’un leader dans la balance pour un futur standard