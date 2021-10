Leroy Merlin déploie un service de seconde main

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Négoce matériaux Supprimer bricolage Supprimer Bricorama Supprimer Adeo Supprimer Leroy Merlin Supprimer France Supprimer e-commerce Supprimer Valider Valider

L’enseigne du groupe Adeo lancera, le 21 octobre 2021, Produits d’occasion, un service 100 % digital dédié à la revente de produit de seconde main.

Vinted pour la mode, Back Market pour l’électronique grand public, Beebs pour la puériculture… le marché de la seconde connait un vrai boom. D’après une étude du Boston Consulting Group, il devrait connaitre même une progression annuelle de 15 à 20 % sur les cinq prochaines années. Dans certains secteur comme la mode, la tendance serait supérieure. Ainsi, Thredup, la markeplace américaine spécialisée dans la friperie, table dans un rapport réalisé en partenariat avec GlobalData sur une croissance 11 fois supérieure à celle de la vente au détail d’ici 2025.

Sur le même sujet [En images] Bricorama passe "de vendeur de produits à vendeur de solutions"

Trois familles d'outils électroportatifs

Dans ce contexte, les enseignes de bricolage se positionnent. Après Bricorama et la création d’un espace « Occasions » dans son nouveau magasin d’Orgeval (inauguré en mai 2021), c’est au tour de Leroy Merlin de lancer son service de revente. 100 % digital, il est baptisé Produits d’occasion. Le 21 octobre 2021, les clients pourront se rendre sur le site internet ou l’application Leroy Merlin pour revendre leurs produits. Au démarrage, ne seront concernés que trois familles d’outils électroportatifs : perceuses, visseuses et perforateurs. Mais d’après le communiqué, le service sera élargi à d’autres gammes d’outils. Une fois reconditionnés, ces derniers seront disponibles à l'achat sur la marketplace de Leroy Merlin en décembre prochain. Pour assurer ce service Produits d'occasion, Leroy Merlin travaillera avec Cordon Group, une entreprise bretonne spécialisée dans la maintenance, la réparation et la rénovation industrielle de produits électroniques.

LM pionnière



Dans un communiqué, l’enseigne rappelle qu’elle « a été pionnière dans le déploiement d’un service après-vente. Depuis 2019, elle s’est associée à Spareka pour mettre à portée de clic les pièces détachées nécessaires à la réparation d’outils et équipements. Sur le dernier semestre, 10 000 clients ont ainsi réparé eux-mêmes un de leurs produits. En magasin, les équipes sont formées à la réparation et à l’entretien. Des repair cafés et ateliers initient également les habitants à l’auto-réparation tandis qu’en ligne, la bibliothèque de tutos propose des focus sur l’entretien et la réparation », déclare le communiqué.