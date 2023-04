Léon Grosse rachète Willemen Construction, qui devient LG Lux Construction

Alors que cela fait à peine un mois que Léon Grosse a racheté Techniwood, le groupe spécialisé dans la construction enchaîne et s’offre l’entreprise luxembourgeoise Willemen Construction. Cette dernière est portée sur les secteurs du gros œuvre dans les domaines du logement, du tertiaire mais aussi de la rénovation en tant qu’entreprise générale. Elle porte à présent le nom de LG Lux Construction et devient, avec le façadier luxembourgeois Kyotec Group racheté en 2020, la vitrine de Léon Grosse sur les marchés de la construction et de la rénovation au Luxembourg.

Un développement sur le marché luxembourgeois

Léon Grosse poursuit donc son développement européen par l’acquisition de cette entreprise aux 40 M€ de chiffre d’affaires et aux 120 salariés. Elle pourra notamment bénéficier d’un soutien financier et opérationnel, notamment dans le domaine de la construction bas carbone.

Willemen Construction faisait partie de Willemen Groep, entreprise de construction belge qui subissait de fortes difficultés économiques depuis 2020 en raison de la crise sanitaire et l’augmentation du prix des matériaux.