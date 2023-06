Léon Grosse rachète Voé, et continue son développement dans les énergies renouvelables

Techniwood pour la construction bois hors-site, Sunopée pour le photovoltaïque, et maintenant Voé pour la production de chaleur biomasse. Léon Grosse, groupe du BTP savoyard, n’en finit pas de se diversifier. L’entreprise a annoncé jeudi 8 juin le rachat de la société des Hauts-de-France basée à Béthune (Pas-de-Calais). Opérateur énergétique, Voé est spécialisé dans la production de chaleur renouvelable biomasse. Plus précisément, l’entreprise conçoit et exploite des chaufferies biomasse pour des clients publics ou privés, à destination de l’habitat collectif, des équipements publics et de l'industrie, sur des marchés de construction neuve ou en rénovation. Ces chaufferies sont alimentées par des déchets ultimes de bois collectés et transformés localement en granulés dans ses usines.

Un développement national

Avec cette prise de participation majoritaire, Léon Grosse a l’ambition de développer le modèle de Voé sur l’ensemble du territoire national. L’entreprise souhaite ainsi créer une vingtaine de boucles locales d’énergie en France d’ici à 2030, avec pour chaque site l’association de chaufferies biomasse et d’usines de production de granulés.

Léon Grosse met aussi en avant son implantation dans les Hauts-de-France, notamment à Villeneuve d’Ascq avec sa marque Iris, spécialisée dans la construction et la rénovation. Avec le rachat de Voé, le groupe continue d’affirmer sa stratégie de diversification, et pourrait bien mériter, à terme, son appellation « Groupe diversifié du BTP ».