Léon Grosse fait une avancée majeure dans la construction hors site en bois

Il y a un peu plus de deux ans, Léon Grosse avait accéléré sa diversification avec une prise de participation majoritaire dans Kyotec, spécialiste des solutions de façades architecturales. Ce 13 mars, le groupe de BTP a annoncé une prise de participation majoritaire dans Techniwood et son système constructif de façades biosourcées préfabriquées.

Le process industriel développé par Techniwood permet de livrer des panneaux de façades entièrement ennoblis (parements, menuiseries), bénéficiant d’avis techniques uniques sur le marché et permettant ainsi de réaliser des projets très performants : mixité bois/béton/acier, configurations hors-site, réhabilitation en site occupé. Techniwood intervient principalement sur trois segments de marché, en neuf et en rénovation : l’habitat, le tertiaire et les équipements publics.

L’entreprise, leader en France dans les façades biosourcées préfabriquées grâce à son panneau ultraperformant Panobloc, dispose d’une dizaine de brevets, déposés dans plus de 30 pays.

Cette acquisition permet à Léon Grosse de devenir un acteur de la construction hors-site et de renforcer son expertise dans le bois ainsi que celle de Kyotec. Pour Techniwood, c'est l'occasion d'accélérer le développement sur le marché européen de sa technologie.

Techniwood comprend un site industriel à Rumilly (Auvergne-Rhône-Alpes), un pôle d’ingénierie bois à Épinal (Grand-Est), et un pôle de développement à Paris.