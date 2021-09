Léon Grosse décroche la certification Great place to work

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Léon Grosse Supprimer Ressources humaines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le groupe familial et indépendant s’est vu remettre, le 16 septembre, la certification Great place to work. Près des trois quarts de ses salariés plébiscitent une entreprise où « dans l'ensemble, il fait vraiment bon travailler ». Un atout pour renforcer sa marque employeur et son attractivité.

Le bonheur est chez Léon Grosse. Le groupe familial et indépendant fondé en 1881 est la première entreprise du BTP à obtenir la certification Great place to work, les entreprises où il fait bon travailler.

« Nous rentrons dans une phase de rebond fort : tout en nous appuyant sur notre cœur de métier « construction », ainsi que sur la promotion immobilière, nous développons des métiers de spécialité en amont et en aval des projets destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, contextualise Lionel Christolomme président du directoire de Léon Grosse. Cette ambition repose sur les femmes et les hommes de l’entreprise : il nous apparaissait primordial de mesurer le niveau d’engagement de nos collaborateurs. »

L’idée : entrer dans une démarche d’amélioration continue, et permettre aux salariés de s’épanouir.

L'organisme Great place to work a ainsi réalisé, en juin dernier, une enquête auprès de tous les collaborateurs de Léon Grosse : chantiers, agences, services, siège et direction générale. Une démarche qui consiste notamment à mesurer la fierté d'appartenance à l'entreprise, la compréhension de sa stratégie, ainsi que l'appréciation des conditions de travail. « 88 % des salariés ont répondu à l’enquête : un chiffre exceptionnel qui témoigne de leur intérêt pour le groupe », loue Patrick Dumoulin, président de Great place to work.



Fierté des réalisations menées en interne

Résultats : 72 % des collaborateurs estiment que « dans l'ensemble, il fait vraiment bon travailler » au sein du groupe. De plus, près de neuf salariés sur dix se déclarent fiers des réalisations menées au sein de l'entreprise. Pour plus de trois quarts d’entre eux, l’activité professionnelle revêt un « sens particulier » : ils ne la considèrent « pas uniquement comme un emploi ». Enfin, huit collaborateurs sur dix vantent le bon accueil réservé aux nouvelles recrues chez Léon Grosse.

« Les résultats du groupe se trouvent très au-dessus de la moyenne (+13 points) des réponses des salariés français, relève Patrick Dumoulin. Alors qu’on questionne souvent l’attractivité du BTP, ces messages sont également encourageants pour le secteur au sens large. »

« L’obtention de cette certification ne constitue qu’un début, reprend Lionel Christolomme : elle nous permettra ensuite, dans le droit fil de notre démarche RSE initiée en 2016, de construire des plans d’amélioration pour chacune de nos entités.»

Et d’ajouter : « Great place to work vient confirmer l’ADN de l’entreprise, sa dimension familiale, la pérennité de sa culture. Cette certification représente une opportunité pour attirer des talents de tous horizons qui participeront au futur de Léon grosse, et donc un véritable socle pour notre développement ».

Patrick Dumoulin le promet : « dans six mois, nous pourrons déjà mesurer un certain impact sur le renforcement de la marque employeur et l’attractivité de Léon Grosse ».