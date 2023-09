Léon Grosse Construction remporte la conception-construction de deux collèges dans le Rhône

© AA group et JL.Frenoy architectes

Confronté à des problématiques de sureffectif dans les collèges de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône et dans l'est Lyonnais, le Conseil départemental du Rhône à décidé, dans le cadre du "plan collèges neufs 2025", la construction de deux nouveaux établissements à Limas et à Genas.

Le contrat d'un montant de 50 M€ HT pour la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de ces deux collèges neufs a été attribué à Léon Grosse Construction. Ce marché global de performance comprend également la restructuration d’un collège et la construction d’une maison du Rhône.

Léon Grosse s’est entouré des architectes AA group et JL.Frenoy, des bureaux d’études BETREC et Milieu Studio, ainsi que des entreprises de bois et de maintenance SDCC et EOLYA, toutes issues du Rhône ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Confort et sobriété

Espaces extérieurs variés et plantés, cours jardin, orientation bioclimatique exemplaire pour un confort optimal en toute saison, protection solaires, brasseurs d’air dans les salles les plus exposées : les espaces ont été pensés pour être propice à l’apprentissage avec un soin porté au confort thermique, acoustique et olfactif pour tous les usagers.

Les ouvrages sont conçus dans une démarche environnementale ambitieuse et d’optimisation des consommations, garantie par les engagements du marché global de performance (50 kWEF / m².an). Les collèges sont construits en mixte béton & bois, ils répondent aux objectifs de la nouvelle RE2020 et au niveau 2 du label bâtiments biosourcés. Les logements de fonction seront réalisés en béton de chanvre, et sont de niveau passivhaus.

Pour limiter la consommation des établissements, le groupement privilégie le recours aux ressources renouvelables : utilisation de bois de la région, récupérateurs d'eaux de pluie pour alimenter les sanitaires, production de chaleur vertueuse (chauffage urbain à Limas et pompes à chaleur à Genas).

Le département complètera l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des collèges et sur les parkings. Les eaux de pluie seront traitées à la parcelle (infiltration et rétention).

Les travaux démarreront début 2024. Les deux collèges neufs feront leur première rentrée en septembre 2025.