Lembeye : le nouvel Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes doit ouvrir en juillet 2022

La Ville de Lembeye disposera d’un nouvel Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) d’ici juillet 2022.

À Lembeye, un nouvel EHPAD va être construit par le Département des Pyrénées-Atlantiques. Cet établissement disposera notamment de 66 lits avec 4 hébergements temporaires et 6 places d’accueil de jour, et d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) dimensionné pour 14 résidents. À son ouverture, prévue en juillet 2022, il pourra loger 72 personnes âgées en simultané et renforcera ainsi, avec la résidence pour personnes âgées L’Ostau, l’offre d’hébergement dans la commune.

Rappelons qu’une visite officielle du logement témoin de l’EHPAD a été effectuée par les parties prenantes du projet, début octobre 2021. Elle s’est déroulée en présence du député David Habib, de Geneviève Bergé, la conseillère départementale des Pyrénées-Atlantiques, de Thierry Carrère, le président de la Communauté de communes Nord-Est Béarn, de Jean-Michel Desséré, le maire de Lembeye, et des membres du conseil municipal. La gérante du nouvel EHPAD leur a été également présentée par Robert Gaye, le président de l’Association de gestion médico-sociale du Nord-Est Béarn.