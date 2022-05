Legrand enregistre une croissance à deux chiffres

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Legrand Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le fabricant de matériel électrique a réalisé sur le premier trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 1,97 Md€, en hausse de 17,8 %.

Legrand se porte bien en ce début d’année 2022. Le fabricant de matériel électrique français a réalisé sur le premier trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 1,97 Md€, en hausse de 17,8 %. « Cette progression reflète pour l’essentiel une évolution organique de +11,2 % dont le niveau élevé traduit à la fois des succès commerciaux et une bonne gestion des tensions sur les approvisionnements » a expliqué Benoît Coquard, son directeur général. Et de préciser ensuite : « Dans un contexte de fortes inflations généralisées, la marge opérationnelle ajustée démontre une belle résistance à 20,3 % des ventes et le résultat net croît de +13 %. »

Croissance générale

Dans le détail, l’ensemble des trois zones géographiques sont en forte croissance sur la période. Ainsi l’Europe (42,9 % du chiffre d’affaires du Groupe) a vu ses ventes bondir de 12,9 % à structure et taux de change constant, l’Amérique du Nord et Centrale (37,9 % du chiffre d’affaires du Groupe) de 11,2 % et le reste du monde de (19,2 % du chiffre d’affaires du Groupe) de 7,5 %.