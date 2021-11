Legendre se donne les moyens de son développement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Entreprises Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Rennes Supprimer Groupe Legendre Supprimer Valider Valider

Le groupe familial de BTP renforce sa structure financière en refinançant à hauteur de 150 millions d’euros une partie de son endettement pour poursuivre son développement en France et à l’international.

Le 16 novembre, le groupe Legendre (770 millions d’euros de chiffre d’affaires et 2 200 salariés) a finalisé la mise en place d’un nouveau crédit syndiqué de 115 millions d’euros avec pour objectif de simplifier et d’assouplir la structure d’endettement du groupe.

Ce crédit, 50 % plus important que celui mis en place en 2019, se traduit par un élargissement du pool de banques. Une tranche spécifique d’une maturité de 8 ans a intégralement été souscrite par un investisseur privé : La Banque Postale Asset Management.

Cette opération s’est également accompagnée de la mise en place d’un prêt « participatif Relance » d’environ 35 millions d’euros, l’un des plus importants émis à ce jour. Ce prêt a été mis en place par les trois coordinateurs du crédit syndiqué : Arkéa, Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine et LCL, avec l’appui de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) et Eiffel Investment Group.

