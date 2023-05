Legallais se dote d’un second point de vente sur le bassin marseillais

Et de vingt-huit. Legallais a inauguré sa vingt-huitième agence le 15 mai 2023 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône). Déjà implanté depuis 12 ans à Gémenos, ce second établissement dans le bassin marseillais permet à l’enseigne normande de compléter sa couverture de l’agglomération phocéenne.

intérieur de l'agence Legallais de Vitrolles

D’une superficie de 700 m², ce point de vente présente le nouveau parcours client du spécialiste en quincaillerie et outillage. « Nous travaillons depuis plusieurs mois à une nouvelle expérience client au sein de nos points de vente, explique Baptiste Buisard, le directeur des points de vente. Nous avons ainsi conçu un nouveau parcours client d’ores et déjà fiabilisé dans nos agences de Lyon, Massy, Noisy et Caen. Nos clients peuvent ainsi être pris en charge suivant leurs besoins, qu’ils viennent retirer une commande web, acheter un produit spécifique parmi les 7 000 références stockées sur place, établir un devis personnalisé avec l’un de nos conseillers, échanger simplement avec un confrère ou encore se former avec un fournisseur. C’est aussi un espace de rencontre pour nos collaborateurs itinérants qui sillonnent la région. Nos agences sont avant tout de véritables lieux de vie ! ».