Legallais s'agrandit encore

Legallais poursuit son développement. Après l'inauguration il y a quelques mois de sa plateforme logistique de 18 000 m² à Saint-André-sur-Orne, au sud de Caen, le négoce spécialisé dans la quincaillerie, l'outillage et les consommables vient de lancer la construction d'un nouveau bâtiment au nord de la préfecture du Calvados, plus précisément dans la ZAC de l’Orée du golf d'Epron. Ce nouveau bâtiment de 6000 m² pourra accueillir, à la fin 2024, entre 450 et 500 commerciaux. A noter que la filiale du Groupe Grand Comptoir ne compte que 300 sédentaires actuellement. L'investissement s'élève entre 15 et 20 M€.

Stratégie RSE récompensée

Par ailleurs, Legallais vient d'obtenir la plus haute reconnaissance de maturité RSE et décroche le niveau EcoVadis Platinum 2023 avec 78 points sur 100, soit six points de plus qu'en 2022 ou elle avait atteint le niveau Gold. Seul 1% des 115 000 entreprises évaluées obtiennent ce niveau. "Ce résultat confirme notre conviction profonde que la RSE est, avant tout, un travail de co-construction avec et dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes internes et externes. Obtenue pour une période de un an, l’enjeu maintenant est de conserver cette médaille en cette année des Jeux Olympiques à Paris !" indique Juliette Guillemin, directrice RSE Groupe Grand Comptoir.