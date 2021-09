Legallais ouvre deux points de vente à proximité de Paris

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Legallais Supprimer Essonne Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de la quincaillerie-outillage et de la plomberie tisse son réseau à l'Est et au Sud de la capitale.

Deux anciens magasins ProBox passent sous pavillon Legallais. Le premier est situé à Massy (Essonne), au 20 de la rue du Buisson aux Fraises. L'autre est à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), au 74 rue de Paris, dans le parc d'activités Spirit. Ces deux points de vente viennent compléter le maillage du distributeur normand en Ile-de-France. Ces agences reprennent l'offre produits répartie en huit univers (bâtiment, agencement, plomberie, électricité, consommables, outillage, matériels et EPI), une marque propre et des marques exclusives. Elles déclinent également de nombreux services, comme le click and collect, Access pour la fabrication de clés et Illico pour la fabrication sur-mesure en 48 heures de grilles de ventilation, de moustiquaires ou encore de bâtons de maréchal.