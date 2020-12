Legallais est anti-black Friday

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Dans les agences Supprimer Legallais Supprimer Normandie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le quincaillier normand propose une alternative au Black Friday : ses produits ne sont pas soldés mais 10€ seront reversés à l'association Terre de Liens pour toutes commandes supérieures à 229€.

Ne souhaitant pas participer à la surenchère des promotions liée au Black Friday, Legallais a décidé de participer aux Green et Yellow Friday. Le principe est simple, le quincailler normand invite ses clients artisans et collectivités « à privilégier l'achat de produits éco-responsables, à faible impact environnemental et respectueux de la santé. » Ainsi, « pour toute commande d'un montant supérieur à 229€ (comprenant 110€ de produits choisis dans la boutique dédiée), 10 € seront reversés à l'association Terre de Liens Normandie. »

Evaluer les pratiques RSE

Cette boutique écoresponsable regroupe aujourd’hui plus de 5500 références, soit 10 % de l’offre de Legallais. Pour être sélectionné, « le fournisseur est évalué sur ses pratiques RSE (Responsabilité sociétale) et doit répondre aux questionnaires produits portant sur le lieu de fabrication (les productions françaises et européennes sont alors encouragées), le cycle de vie (écoconception, utilisation, recyclabilité en fin de vie...) ainsi que sur les matières utilisées », d’après le communiqué de presse. « Le dossier est ensuite analysé par un comité interne indépendant. La qualification est revue tous les 5 ans ».