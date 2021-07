Leaders du BTP européen, les majors français ont été plus impactés que leurs concurrents par le Covid

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Majors du BTP Supprimer Bouygues Supprimer Eiffage Supprimer Vinci Supprimer Europe Supprimer International Supprimer Valider Valider

La dernière étude de Mazars sur la performance de Vinci, Bouygues et Eiffage face à leurs concurrents européens montre clairement la perte d’activité accrue due au contexte de crise sanitaire et au strict confinement de mars 2020. Mais les 3 majors hexagonaux, aux carnets de commandes records, ont un avantage pour l'avenir.

Les études se succèdent et finissent d'ancrer cette réalité : Vinci, Bouygues et Eiffage qui dominent le BTP européen ont plus [...]