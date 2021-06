Le virus de l’urbanisme frappe le monde de la santé

Entre santé et urbanisme, la crise sanitaire a révélé et accéléré les convergences. Pour en prendre la mesure, la société francophone Santé Environnement a rassemblé des professionnels des deux disciplines avec des représentants des collectivités et du parlement, le 17 juin dans un webinaire. Les politiques locales et nationales s’emparent de l’approche pluridisciplinaire, dans la foulée des scientifiques.