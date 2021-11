Le viaduc de Tauves sera en travaux pendant plusieurs mois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Valider Valider

Le viaduc de Tauves, dans le département du Puy-de-Dôme, fait l’objet d’importants travaux de réparation.

Afin de pérenniser la structure du viaduc de Tauves, le Département du Puy-de-Dôme s’est lancé dans la réparation de cet important ouvrage d’art. Ce chantier, qui débutera le 2 novembre prochain, visera également à améliorer la sécurité des usagers.



Dans le cadre de ce projet, qui devrait durer un an et demi, les ouvriers procéderont au renforcement des murs en béton armé et à la réfection de l’intégralité de la chaussée. La mise en place de barrières de sécurité pour les véhicules et le remplacement des garde-corps pour les piétons figurent également parmi les grandes opérations du chantier.



Ce vaste chantier sera divisé en deux parties. La première phase, d’une durée de six mois, est chiffrée à 960 k€. Elle est entièrement prise en charge par le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Quant à la seconde phase, elle est estimée à 1,5 M€ et elle devrait être achevée en avril 2023. Afin de diminuer la gêne occasionnée aux usagers, une circulation alternée sera mise en place durant les travaux.