Le tunnelier remisé au placard

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Tunnelier Supprimer Ciment Supprimer Chantiers Supprimer Travaux publics Supprimer Start-up Supprimer Grande-Bretagne Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Génie civil - Outre-Manche, une start-up propose d'injecter un ciment modifié pour former les parois des futurs tunnels, avant la fracturation hydraulique et l'évacuation des déblais.

Une jeune pousse britannique entend creuser des tunnels sans tunnelier. « Notre solution est plus rapide, plus sûre et moins [...]